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    • 09.04.2023 11:19
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    • 09.04.2023 11:43
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    7'li koalisyondaki liste krizinde medya savaşları: "Baharın gelmesini beklemeyin"

    7'li koalisyonda liste krizi devam ederken Gelecek Partisi ittifak ortağı CHP'ye kendi medyası üzerinden cevap veriyor. Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi bugün yaptığı hava durumu haberinde CHP'nin reklam kampanyasına göndermede bulunarak, "Meteoroloji'den kritik uyarı baharın gelmesini beklemeyin" başlığını kullandı. Gazete daha sonra paylaşımı sosyal medyadan silerken sitede ise, "bahar daha da gecikecek!" başlığıyla yayında tutmaya devam etti. Yaşanan bu durum siyaset kulislerinde, "Davutoğlu istediğini alamadı" şeklinde yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Baharın gelmesini beklemeyin

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonda liste pazarlığı yaşanıyor.


    HANGİ PARTİ KAÇ VEKİL İSTİYOR?
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki pazarlıklarda büyük kavgalar yaşanıyor. Siyaset kulislerinde konuşulan bilgilere göre, CHP'den Demokrat Parti 3, DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi 8 vekil istiyor.

    KAVGA MEDYAYA SIÇRADI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sayılara sıcak bakmadığı iddia edilirken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yandaşı Karar gazetesinin bir haberde kullandığı başlık yaşanan kavganın boyutunu gözler önüne serdi.

        BAHARIN GELMESİNİ BEKLEMEYİN
        CHP'nin "sana söz yine baharlar gelecek" sloganına sahip reklam filmine göndermede bulunduğu anlaşılan hava durumu haberinin görselinde, "Meteoroloji'den kritik uyarı baharın gelmesini beklemeyin" ifadeleri yer aldı.

        BAHAR DAHA DA GECİKECEK
        Gazete haberi sosyal medyada paylaştıktan bir süre sonra sildi. Karar gazetesinin sitesinde ise hava durumunun, "bahar daha da gecikecek!" başlığıyla verildiği görüldü. Yaşanan bu durum, "Davutoğlu istediğini alamadı" şeklinde yorumlandı.

        PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI
        Öte yandan CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 09.30'da, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başladı.

        Toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılıyor. Millet İttifakı çatısı altında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gösterecek.

        Son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulduktan sonra gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

        Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün saat 19.00'da başlaması planlanan PM, gece boyunca 5 kez ertelendi ve bu sabah yapıldı.

        Kılıçdaroğlu, PM öncesinde ise CHP Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı.

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        Haberler Güncel 7'li koalisyondaki liste krizinde medya savaşları: "Baharın gelmesini beklemeyin"
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