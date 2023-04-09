7'li koalisyondaki liste krizinde medya savaşları: "Baharın gelmesini beklemeyin"

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonda liste pazarlığı yaşanıyor.
HANGİ PARTİ KAÇ VEKİL İSTİYOR?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki pazarlıklarda büyük kavgalar yaşanıyor. Siyaset kulislerinde konuşulan bilgilere göre, CHP'den Demokrat Parti 3, DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi 8 vekil istiyor.
KAVGA MEDYAYA SIÇRADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sayılara sıcak bakmadığı iddia edilirken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yandaşı Karar gazetesinin bir haberde kullandığı başlık yaşanan kavganın boyutunu gözler önüne serdi.