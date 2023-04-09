Ataşehir'de İETT kabusu: Otobüs ile bariyer arasında sıkışan motosikletli yaralandı



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkiler üzerine otobüs şoförü Kamber Öztürk, "İki araba bir anda önüme kırdı. Çarpmamak için fren yaptıktan sonra mecbur bariyerlere doğru kaçtım. Motosikletli arkadaş da öbür yöne gidiyordu" dedi. Kazada yaralanan yolcu Melis Yavuz, "Ani fren yapınca dengemi kaybettim. Cama çarpacaktım tutunmaya çalıştım. Burnumu direğe çarptım. Ayağımda ve boynumda da ağrılar var" şeklinde konuştu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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