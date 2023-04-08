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    • 08.04.2023 19:11
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    • 08.04.2023 19:11
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    Akşener’in İP’i dağılıyor: İYİ Partili iki üye AK Parti'ye katıldı!

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7’li koalisyonun masadan kalkıp yeniden oturan üyesi İYİ Parti’de sular durulmuyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday seçildikten hemen sonra HDP ile kirli pazarlığa oturması başta Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere birçok ismin partiden kopmasına neden oldu. Onikişubat Belediye Meclis üyelerinden Nuri Kara ile Halil İbrahim Kılıç'ta İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye geçti. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nuri Kara, Halil İbrahim Kılıç ve 500 yeni üye için partiye katılım töreni düzenlendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İP dağılıyor: İYİ Partili iki isim AK Partiye geçti!

    14 Mayıs seçimleri için iktidara karşı kurulan koalisyonda kriz her geçen gün büyüyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından İYİ Parti'de kaos çıkmıştı. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile kirli pazarlığa oturunca ipler iyice gerilmişti.

    Partinin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu, önce HDP ziyaretinden rahatsızlığını zehir zemberek sözlerle dile getirmiş, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ve ardından istifa etmişti.

    Onikişubat Belediye Meclis üyelerinden Nuri Kara ile Halil İbrahim Kılıç'ta İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye geçti. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nuri Kara, Halil İbrahim Kılıç ve 500 yeni üye için partiye katılım töreni düzenlendi.

    AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, burada yaptığı konuşmada, seçimlere teşkilat olarak hazır olduklarını, bir yandan da memleketin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirtti.

        "MUHALEFET DE İŞİMİZİ OLDUKÇA KOLAYLAŞTIRIYOR"

        Türkiye için önemli bir seçime gidildiğini vurgulayan Görgel, "Bugün tüm teşkilatlarımız ile birlikte yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Muhalefet de işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Muhalefet tarafında da yapılan koltuk savaşı, noter masası, kumar masası gibi çalışmalarla kendi gündemlerini oluşturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        "İKİ İSMİN DE SİYASİ HAYATTAKİ BU DEĞİŞİMİNİN PARTİMİZ VE ŞEHRİMİZ İÇİN..."

        İYİ Partiden istifa eden Kara ve Kılıç'ın partilerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Görgel, şunları kaydetti: "Bugün burada toplanmamızın amacı, muhalefetteki bu rahatsızlığı gören, bu memleketin evladı olan, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük örnek teşkil etmiş kardeşlerimizin partimize katılımını yapacağız. Bugün Onikişubat Belediye Meclis üyelerimiz Nuri Kara ile Halil İbrahim Kılıç'ın inşallah İYİ Parti'den AK Parti'ye katılımını hep birlikte gerçekleştireceğiz. İki ismin de siyasi hayattaki bu değişiminin partimiz ve şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum."

        Törene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve partililer katıldı. Program, partiye katılan üyelere rozet takılmasının ardından sona erdi.

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        Haberler Güncel Akşener’in İP’i dağılıyor: İYİ Partili iki üye AK Parti'ye katıldı!
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