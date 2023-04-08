Akşener’in İP’i dağılıyor: İYİ Partili iki üye AK Parti'ye katıldı!

Onikişubat Belediye Meclis üyelerinden Nuri Kara ile Halil İbrahim Kılıç'ta İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye geçti. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nuri Kara, Halil İbrahim Kılıç ve 500 yeni üye için partiye katılım töreni düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, burada yaptığı konuşmada, seçimlere teşkilat olarak hazır olduklarını, bir yandan da memleketin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirtti.