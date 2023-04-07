HDP binasında PKK eğitimi teklifi! Resmen Kandil’in terörist toplama merkezi!

Örgütün kadın yapılanması içerisinde terör örgütünün ideolojisi ve talimatları doğrultusunda aktif olarak sözde sosyal yaşantısını kendisine kılıf olarak kullandığı anlatılan Tamcihan Çelebi'nin, gizliliğe riayet ederek faaliyet yürüttüğü, örgüt içerisinde inisiyatif ve sorumluluk aldığı kaydedildi.
Çelebi hakkında ifade veren gizli tanık Ulaş, Çelebi'nin Diyarbakır'da 'kadro' eğitimini aldığını, 2010-2013 yılları arasında KCK Türkiye Kadın Yapılanması Toplumsal Alan Merkezi'ne bağlı örgütsel çalışmalarda yer aldığını, kendisini 2014'te Gare'deki Bargera bölgesinde misafirhanede gördüğünü aktardı.
"Kendisinin burada Suriye bölgesine gönderileceğini öğrenmiştim. Türkiye içerisinde örgüt adına siyasi faaliyetlerde bulunduğunu duymuştum" şeklinde beyanda bulundu.