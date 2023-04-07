HDP binasında PKK eğitimi teklifi! Resmen Kandil’in terörist toplama merkezi!

ASKERİ VE İDEOLOJİK EĞİTİM ALMIŞ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Gri listede aranırken teslim olan PKK'lı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Tamcihan Çelebi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Çelebi'yi Kandil'de faaliyet yürüten KJK Bakur (Türkiye) Kadın örgüt yapılanması içerisinde faaliyet yürüten örgüt kadroları ile bir arada bulunduğunu söyledi. Ovalıoğlu, Çelebi'nin Şehit Şilan Akademisi tarafından kullanılan evde de gördüğünü kaydederek, o dönem gelenlerin askeri ve ideolojik eğitimler aldığını ifade etti. Ovalıoğlu, "O dönem gelenler içerisinde askeri ve ideolojik eğitimler alan, görüşme ve toplantılara katılan ayrıca haklarında örgütsel açıdan soruşturmalar sebebiyle beyanlarda bulunmak üzere Türkiye'den gelen kadro örgüt mensupları ile sivil şahıslar olduğunu biliyorum. Ayrıca o dönem 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçim süreci öncesinde KCK/TM Karargâhında yoğun faaliyetlerin yürütüldüğünü ve başta Türkiye'den olmak üzere farklı alanlardan gelen kadro örgüt mensupları ve sivil şahıslar ile görüşmeler yapıldığını net olarak biliyorum" dedi.