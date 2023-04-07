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    Biri Kemal Bey’i izliyor

    Demirtaş, Financial Times’a röportaj verdi. HDP seçmeninin, henüz kesin karar almadığını, Kılıçdaroğlu’nu izlediğini söyledi. Kemal Bey’e mesaj gönderdi: Bize neler vaat ettiğini anlat!

    Biri Kemal Bey’i izliyor
    HDP, 7'li koalisyona ayar verdi! Önce Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na seslendi. "Kapılar ardındaki vaatleri söyle" dedi. Öcalan'ı bırakma ve Cumhuriyet'i değiştirme planlarından bahsetti! Ardından da Demirtaş, İngilizler'le dertleşti!



    Kemal Bey'in, istedikleri değişim için çaba harcadığını belirtti! Ama aba altından da sopa gösterdi! 'Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını görmek için beklediklerini' söyledi! Kemal Bey'in vaatlerini açıklaması gerektiğini ima etti!



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    Haberler Güncel Biri Kemal Bey’i izliyor
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