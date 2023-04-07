Gaz kuyruklarından gaz patronluğuna! Filyos'ta bayram müjdesine geri sayım

Enerji bağımsızlığının ve arz güvenliğinin giderek önem kazandığı dünyamızda, Türkiye'nin bugüne dek keşfettiği en büyük doal gaz rezervini üretime açması ekonomimiz ve enerji jeopolitiği açısından hayati bir kazanımdır. Karaya getirdiğimiz gaz Filyos'u bir enerji üssüne dönüştürecek ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda geri dönüşü olmayan çok önemli bir adım olacaktır" dedi.

"ÇAYCUMA EKONOMİSİ YÜZDE 100 BÜYÜDÜ"

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, doğalgazın bulunması ve Filyos'ta işleniyor olmasından gurur duyduklarını belirterek, "Yerli doğalgaz ülkemizin geleceğine ve cari açığa büyük bir katkı sunacaktır. Buradaki ekonomi Bartın, Zonguldak, Çaycuma başta olmak üzere tüm ülkeye dağılacaktır. Şu anda bile Karadeniz gazı, Çaycuma ekonomisini doğrudan yüzde 100 büyüttü" diye konuştu.