Gaz kuyruklarından gaz patronluğuna! Filyos'ta bayram müjdesine geri sayım

Karadeniz'de keşfedilen 1 trilyon dolarlık değere sahip 710 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkarılacağı 20 Nisan'a günler kala, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde nefesler tutuldu.
GURUR VE HEYECAN BİR ARADA
Türkiye'nin asırlık hayalleri arasında yer alan enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında Karadeniz'de keşfedilen 1 trilyon dolarlık değere sahip 710 milyar metreküp doğalgaz 20 Nisan'da etaplar halinde karaya çıkarılmaya başlanarak hanelere ulaştırılacak. Bu tarihi gün öncesi tüm Türkiye gibi doğalgazın karadaki serüveninin başlayacağı Çaycuma-Filyos halkı ise gurur ve heyecanı bir arada yaşıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde yer alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde arife gününe denk gelen 20 Nisan Perşembe günü Karadeniz gazının karaya çıkarılması törenine katılacak. Tarihi tören öncesi Filyos ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar yaşadıkları gurur ve heyecanı anlattı.
"GURUR DUYUYORUZ"
Hüseyin Şen (70): Biz zamanında bu ülkede çok gaz kuyruklarında bekledik. O günlere dönüp şöyle baktığımda, ülkemizin bugünlere geleceğini, kendi doğalgazımızı çıkaracağımızı hayal bile edemezdik. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçenlerden razı olsun.