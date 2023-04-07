Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü: Gündem Mescid-i Aksa!

KUTSAL MEKANLARIN STATÜSÜ KORUNMALI

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Başkan Erdoğan, bu birliği Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk Büyüklelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'in mushafının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

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