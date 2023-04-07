Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü: Gündem Mescid-i Aksa!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRÜŞME TRAFİĞİ | VİDEO İZLE
GÜNDEM MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN SALDIRILAR
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.
İSRAİL'İN ALÇAK SALDIRILARINA KARŞI BİRLİK MESAJI
Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.