Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.04.2023 15:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2023 16:22
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü: Gündem Mescid-i Aksa!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin’de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan İranlı mevkidaşı ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRÜŞME TRAFİĞİ | VİDEO İZLE

    GÜNDEM MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN SALDIRILAR
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

    İSRAİL'İN ALÇAK SALDIRILARINA KARŞI BİRLİK MESAJI
    Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.

        ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ
        Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

        KUTSAL MEKANLARIN STATÜSÜ KORUNMALI
        İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Başkan Erdoğan, bu birliği Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk Büyüklelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'in mushafının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Trendyol
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü: Gündem Mescid-i Aksa!
            loading
            SON DAKİKA