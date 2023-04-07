Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan İsrail'e tepki: Ey zalim bu azgınlıktan vazgeç

İhsanın, herkesin canını, malını ve onurunu dokunulmaz bilmek, şiddete asla meyletmemek olduğunu belirten Erbaş, "İhsan sahibi olmak, ticarette kimseyi aldatmamak, stok ve karaborsacılık yapmamaktır. Bir malı insafsızca, vicdansızca değerinden fazlaya satarak veya kiraya vererek insanları mağdur etmemek, fırsatçılık yapmamaktır. Rızkı helalinden kazanıp helal olana harcamaktır." diye konuştu.

Ramazanın rahmet ve bereket ikliminden istifade edilmesi tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Rabb'imizin lütfettiği nimetleri bizler de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmaya devam edelim. Rabb'imizin mağfiretine mazhar olmak için af yolunu tutalım. Kulluğun zirvesi olan ihsan bilinciyle dünyamızı güzelleştirip ahiretimizi mamur kılalım." değerlendirmesinde bulundu.