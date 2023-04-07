‘Erdoğan sayesinde’ etiketleriyle Başkan Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı yapan Mahir Akkoyun’u İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fonladığı ortaya çıktı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde algoritmalarla muhalif paylaşımları ön planda tutan Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.
Zanlının "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye" paylaşımı yaptığı belirlendi.