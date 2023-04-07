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    • Güncel
    • 07.04.2023 12:13
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    • 07.04.2023 12:13
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    ‘Erdoğan sayesinde’ etiketleriyle Başkan Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı yapan Mahir Akkoyun’u İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fonladığı ortaya çıktı

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs seçimlerine adım adım ilerlerken sosyal medyada “Erdoğan sayesinde” etiketiyle Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli düşmanlığı yapan Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Akkoyun’un CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzdoğa şirketinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Soyer’in fonladığı grafikerden Erdoğan düşmanlığı!

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde algoritmalarla muhalif paylaşımları ön planda tutan Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.

    ÇIKARTMALARI YAPAN GRAFİKER CHP'Lİ BELEDİYEDEN ÇIKTI
    Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayınlanan çıkartmaların "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

    Zanlının "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye" paylaşımı yaptığı belirlendi.

        Polisin yaptığı çalışmada hesabın 27 yaşındaki Mahir Akkoyun'a ait olduğu, şüphelinin İzmir'in Gaziemir İlçesinde yaşadığı ve grafiker olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İzdoğa Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri şirketinde çalıştığı tespit edildi.

        TUNÇ SOYER PLAKET VERMİŞ
        CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in söz konusu kişiye plaket verdiği kare de ortaya çıktı.

        GÖZALTINA ALINDI
        Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaları ardından Mahir Akkoyun İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesine alınan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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        Haberler Güncel ‘Erdoğan sayesinde’ etiketleriyle Başkan Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı yapan Mahir Akkoyun’u İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fonladığı ortaya çıktı
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