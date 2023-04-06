Milli gurur TOGG dünya manşetlerinde! MIT Technology Review’dan çarpıcı analiz: Ekonomik büyümenin sembolü, şimdiden popüler

Elektrikli araçların geleneksel otomotiv endüstrisine meydan okuduğunun belirtildiği yazıda bu alanda yapılan yatırımların hızlı büyüyen bir pazara girme şansı sunduğunun altı çizildi.

TOGG için 'Şimdiden oldukça popüler görünüyorlar' diyen Yang, aracın ilk sahibi olmak için başvuruda bulunan 180 binden fazla kişi olduğunu yazdı.

Çin'in izlediği yol ile Türkiye'nin şu anda izlediği yol arasında pek çok benzerlik olduğunu belirten Yang, yazısında şu ifadelere yer verdi;

'Bu işe sıfırdan başlamak zordur; Bir elektrikli aracın en önemli parçası olan pilleri yapmak daha da zordur. Bu nedenle Türkiye tek başına ilerlemiyor ve bunun yerine Çin'in en büyük pil şirketlerinden biri olan Farasis ile ortaklık kuruyor.'