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Haberler Güncel Togg'da teslimat zamanı! Tırlara yüklenen araçların sevkiyatı başladı

Togg'da teslimat zamanı! Tırlara yüklenen araçların sevkiyatı başladı

Türkiye'nin otomobili Togg'da, ön sipariş sürecinin tamammlanmasının ardından ilk anahtar teslimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Ön sipariş döneminde artılan 20 bin araç teslimatı için sevkiyatlar başladı. Togg Teknoloji Kampüsü'nden çıkan T10X akıllı cihazlar TIR'lara yüklendi. Togg'un resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Bizi izlemeye devam edin." ifadesi kullanıldı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
07.04.2023 14:20 - Son Güncelleme: 07.04.2023 14:56
Togg’da teslimat zamanı! Tırlara yüklenen araçların sevkiyatı başladı

Togg'un akıllı cihazları sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyata başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Togg’da teslimat zamanı! Tırlara yüklenen araçların sevkiyatı başladı

Togg Teknoloji Kampüsü'nden çıkan T10X akıllı cihazlar TIR'lara yüklendi.

Togg’da teslimat zamanı! Tırlara yüklenen araçların sevkiyatı başladı

Doğuştan yüzde 100 elektrikli Togg akıllı cihazlar 21 günde 177 bin 467 sipariş almıştı.

Togg’da teslimat zamanı! Tırlara yüklenen araçların sevkiyatı başladı

Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet Togg T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı.

Togg’da teslimat zamanı! Tırlara yüklenen araçların sevkiyatı başladı

İlk teslimatlar ise başlamış oldu.

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