Togg'da teslimat zamanı! Tırlara yüklenen araçların sevkiyatı başladı
Türkiye'nin otomobili Togg'da, ön sipariş sürecinin tamammlanmasının ardından ilk anahtar teslimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Ön sipariş döneminde artılan 20 bin araç teslimatı için sevkiyatlar başladı. Togg Teknoloji Kampüsü'nden çıkan T10X akıllı cihazlar TIR'lara yüklendi. Togg'un resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Bizi izlemeye devam edin." ifadesi kullanıldı.
07.04.2023 14:20 - Son Güncelleme: 07.04.2023 14:56