İstanbul Beyoğlu'nda kısmen çöken 5 katlı metruk bina çöktü.

ÇÖKME MEYDANA GELMİŞTİ

Yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan binada kısmi çökme meydana gelmişti.

Beyoğlu'nda kısmen çöken 5 katlı metruk bina ile ilgili Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Karaaslan, "Yıkım 2863 yasa kapsamında koruma kurulu kararına göre oluyor. Yani koruma kurulu bir karar alacak. O çerçevede biz uygulamaya devam edeceğiz. Ya ilgilisi bir şekilde devam edecek ya da belediye olarak yapamıyorsa biz yapacağız" dedi.

Olay, Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat aşamasındaki 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi. Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı.







SEFERLER DURDURULMUŞTU

Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak durduruldu. Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir" denildi. Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.

"YAPI 1999 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ"

Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Karaaslan "Şu andaki yapı Kemeraltı Caddesi üzerinde 127 ada 4 parselde tescilli eski eser yapı, 1999 yılında tescil edilmiş ve 2016 yılında da koruma kurulunca projeleri uygun bulunarak belediyelerimizce yapı ruhsatı düzenlenen bir yapı. Dönem içinde de değişik zamanlarda ruhsat yenilemesi yapılan bir yapı. Bugün sabah 06.30 sıralarında gelen şikayet üzerine yerine gelindiğinde orta kısmında geniş bir çökme olduğu ve döşemelerde çökme olması üzerine belediyemiz ekibince teknik raporu düzenlenerek konu değerlendirmek üzere koruma kuruluna iletildi. Ve koruma kurulundan gelecek karar doğrultusunda da işlemlere devam edilecek. Konu sabah gerçekleşti. Biz de teknik raporu tuttuk. Zaten bu bina restorasyon ruhsatı olan bir yapı. Yani eski eser tescili. Oradan gelecek karar doğrultusunda da olabilir, söküm doğrultusunda da, ona göre uygulamalara devam edeceğiz. Dönem içinde herhalde ruhsat yenilemeler yapılmış. Proje değişikliği ya da şantiye şeklinde değişiklikler olmuş. En son 2020 'de tekrar bir ruhsat yenilemesi yapmış" dedi.

"PROJE GÖRÜNÜMÜNDE OTEL PROJESİ GÖZÜKÜYOR"

Karaaslan, kuruldan çıkacak karara göre hareket edileceğini belirterek, "Asma çalışmaları yapılmış. Bir şekilde kısmen de olsa çalışma yapmış ama herhalde maddi ya da farklı bir şekilde beklemiş. Proje görünümünde otel projesi gözüküyor. Yıkma konusu 2863 yasa kapsamında koruma kurulu kararına göre oluyor. Yani koruma kurulu bir karar alacak. O çerçevede biz uygulamaya devam edeceğiz. Ya da ilgilisi bir şekilde devam edecek ya da belediye olarak yapamıyorsa biz yapacağız. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili kurul kararları var. Zaten yapı restorasyon ruhsatı olan bir yapı. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili de mal sahibi en son bundan bir 15-20 gün için önce tebligat yapıldı. Yani gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve ilgili tebligatımız da var" diye konuştu.