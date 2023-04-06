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    • Yaşam
    • 06.04.2023 15:19
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    • 06.04.2023 15:47
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    Adana'da acı olay! Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenler hayatını kaybetti

    Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi. Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.

    Adana’da acı olay! 4 öğretmen hayatını kaybetti

    Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.

    Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

    Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.

    Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

    Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.

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    Haberler Yaşam Adana'da acı olay! Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenler hayatını kaybetti
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