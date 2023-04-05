Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.04.2023 22:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2023 22:11
    ABONE OL

    İstanbul Havalimanı başarıda zirve: 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu

    İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI World) yayımladığı ''2022 Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı'' listesinde 7'nci sırada yer aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul Havalimanı en yoğun 10 havalimanından biri!

    İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI World) yayımladığı ''2022 Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı'' listesinde 7'nci sırada yer aldı.

    "2022 YILINDA 64 MİLYONDAN FAZLA YOLCU AĞIRLAYARAK 7. SIRADA YER ALDIK"
    İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Havalimanları Konseyinin yayımladığı Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı listesinde, 2022 yılında 64 milyondan fazla yolcu ağırlayarak 7. sırada yer aldık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.


    İstanbul Havalimanı listede, Atlanta, Dallas, Denver, Chicago, Dubai ve Los Angeles havalimanlarının ardından 7'nci sırada yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    HangiKredi
    Haberler Güncel İstanbul Havalimanı başarıda zirve: 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu
        loading
        SON DAKİKA