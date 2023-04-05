THY az evvel duyurdu, 449 TL! Ekim, Kasım aylarında uçakla seyahat etmek isteyenlere müjde, fiyatları düştü! İşte şartlar...

HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

Kampanya 5 Nisan 2023 ve 6 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Ekim 2023 – 30 Kasım 2023 arasında olan biletler için geçerlidir.

Biletleme dönemi 05 Nisan 2023 - 06 Nisan 2023

Uçuş dönemi 01 Ekim 2023 - 30 Kasım 2023

KURAL VE KOŞULLAR

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.

Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.