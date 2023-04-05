Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.04.2023 16:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2023 16:29
    ABONE OL

    THY az evvel duyurdu, 449 TL! Ekim, Kasım aylarında uçakla seyahat etmek isteyenlere müjde, fiyatları düştü! İşte şartlar...

    THY'den ucuz bilet kampanyası duyurusu geldi. Türk Hava Yolları yurt içi her yöne bilet fiyatlarını 449 liraya indirdi. Bugün ve yarın yetişen istediği ile ucuza uçacak. Peki kimler faydalanabilir? İşte kampanyanın detayları...

    Ekim, Kasım aylarında uçakla seyahat etmek isteyenlere müjde!

    Türk Hava Yolları (THY) 5-6 Nisan 2023 tarihleri için yeni bir kampanyaya imza attı. 1 Ekim 2023 – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında uçakla seyahat etmek isteyenlere müjde! Peki THY ucuz bilet kampanyası nedir, kimler yararlanabilir? İşte ayrıntılar...

    ERKEN REZERVASYON YAPAN UCUZA UÇACAK!

    THY'den kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada, ''Önümüzdeki sonbahar Türkiye'nin benzersiz rotalarını 449 TRY'den başlayan fiyatlarla keşfedebilirsiniz. Biletinizi 5-6 Nisan tarihlerinde alın, 1 Ekim - 30 Kasım 2023 tarihleri arası Türkiye'nin dört bir yanına, en konforlu koşullarda seyahat edin.'' ifadeleri kullanıldı.

    HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

    Kampanya 5 Nisan 2023 ve 6 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Ekim 2023 – 30 Kasım 2023 arasında olan biletler için geçerlidir.

    Biletleme dönemi 05 Nisan 2023 - 06 Nisan 2023
    Uçuş dönemi 01 Ekim 2023 - 30 Kasım 2023

    KURAL VE KOŞULLAR

    Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerlidir.
    Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.
    Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.
    Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.

        Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 449 TRY, ExtraFly ücret sınıfında 569 TRY, PrimeFly ücret sınıfında 599 TRY'dir.
        Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.
        Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.
        Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahildir

        Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
        Kampanya kapsamında sunulan ücretler diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.
        Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
        Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, web sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.
        Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
        Kampanya kapsamında 94.975 adet koltuk arz edilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        HangiKredi
        Haberler Ekonomi THY az evvel duyurdu, 449 TL! Ekim, Kasım aylarında uçakla seyahat etmek isteyenlere müjde, fiyatları düştü! İşte şartlar...
            loading
            SON DAKİKA