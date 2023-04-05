Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kudüs, Mescid-i Aksa bizim kutsal yerlerimizdir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Altındağ Belediyesi'nin düzenlediği İftar Programı'na katıldı. Çavuşoğlu, dün İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına ilişkin tepki göstererek, "Dün Mescid-i Aksa'daki İsrail saldırılarını gördük, bu saldırıları lanetliyoruz. Maalesef Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve ırkçılık, İsrail ve diğer bölgelerde de aynı şekilde devam ediyor. Artık haddini aşmıştır, biz de bugün yaptığımız açıklamayla bu saldırıyı lanetledik. İsrail'in bu saldırıları durdurması gerekiyor. İsrail'in Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı düzeyinde, bizzat bizlere ramazan ayında gerginliği artırmamaları konusunda taahhütleri var. Sözlerini tutmaları gerekiyor. Kudüs, Mescid-i Aksa bunlar, bizim kutsal yerlerimizdir. Dolayısıyla İsrail'le diyaloğa girmek, bu hassasiyetlerimizi kaybetmek demek değildir. Tam tersi hassasiyetlerimiz daha da artıyor" diye konuştu.