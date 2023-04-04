Malatya'da yaralar hızla sarılıyor: 20 bin 209 depremzede konteyner kentlere yerleştirildi!

İş makineleri aracılığıyla elektrik ve su hattının döşendiği alanlara ısı yalıtımlı konteynerler yerleştiriliyor. Elektrikli ısıtıcı, ocak, sıcak su, mutfak ve banyonun yer aldığı konteynerlerde çalışmaların tamamlanmasıyla depremzedelerin taşınma süreci başlatılıyor. Malatya Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar 10 noktada kurulan geçici konaklama merkezindeki 4 bin 935 konteynere 20 bin 209 depremzede yerleştirildi.
"DÖNE DÖNE 'EKSİKLERİNİZ VAR MI' DİYE SORULUYOR"
Depremzede 65 yaşındaki Penahi Ayyıldız, depremin hemen ardından araçta, sonra Elazığ'da yurtta misafir edildiklerini, bir süredir de konteyner kentte yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi. Ayyıldız, "Günümüz şartlarına göre konteyner dayalı döşeli, her şey var. Rahat rahat oturuyoruz, sıcak suyumuz, duşumuz, yatağımız, kanepemiz, battaniyemiz var, 4 kişi rahatlıkla kalıyor burada." dedi.