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    • 04.04.2023 12:58
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    Malatya'da yaralar hızla sarılıyor: 20 bin 209 depremzede konteyner kentlere yerleştirildi!

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 10 noktada kurulan 4 bin 935 konteynere 20 bin 209 depremzede yerleştirildi. Konuya ilişkin konuşan 59 yaşındaki depremzede Nejla Ayyıldız ise "Buradaki hizmetten oldukça memnunuz, bir akraba bile bu kadarını yapmaz. Devletimizden Allah razı olsun, her an yanımızda. Dağına, köyüne, ovasına her yere yetiştiler, Allah razı olsun. Hiçbir eksiğimiz yok çok şükür." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Binlerce depremzede konteyner kentlere yerleştirildi!

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da, barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    İş makineleri aracılığıyla elektrik ve su hattının döşendiği alanlara ısı yalıtımlı konteynerler yerleştiriliyor. Elektrikli ısıtıcı, ocak, sıcak su, mutfak ve banyonun yer aldığı konteynerlerde çalışmaların tamamlanmasıyla depremzedelerin taşınma süreci başlatılıyor. Malatya Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar 10 noktada kurulan geçici konaklama merkezindeki 4 bin 935 konteynere 20 bin 209 depremzede yerleştirildi.

    "DÖNE DÖNE 'EKSİKLERİNİZ VAR MI' DİYE SORULUYOR"
    Depremzede 65 yaşındaki Penahi Ayyıldız, depremin hemen ardından araçta, sonra Elazığ'da yurtta misafir edildiklerini, bir süredir de konteyner kentte yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi. Ayyıldız, "Günümüz şartlarına göre konteyner dayalı döşeli, her şey var. Rahat rahat oturuyoruz, sıcak suyumuz, duşumuz, yatağımız, kanepemiz, battaniyemiz var, 4 kişi rahatlıkla kalıyor burada." dedi.

        Yetkililere teşekkür eden Ayyıldız, "11 ilde deprem olmuş, 11 il yerle bir olmuş, bakın burada asfalt bile yapıldı. Konteynerler arasında asfalt yapılıyor. Herkese yemek, erzak veriliyor. Döne döne 'eksikleriniz var mı' diye soruluyor. Bunlardan dolayı çok memnunuz." diye konuştu.

        "DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN, HER AN YANIMIZDA"
        Depremzede 59 yaşındaki Nejla Ayyıldız ise "Buradaki hizmetten oldukça memnunuz, bir akraba bile bu kadarını yapmaz. Devletimizden Allah razı olsun, her an yanımızda. Dağına, köyüne, ovasına her yere yetiştiler, Allah razı olsun. Hiçbir eksiğimiz yok çok şükür." değerlendirmesinde bulundu.

        Depremzede 80 yaşındaki Mehmet Çelik de "Bundan daha iyisi olmaz. Allah devletimize, milletimize, gençlerimize zeval vermesin." dedi.

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        Haberler Güncel Malatya'da yaralar hızla sarılıyor: 20 bin 209 depremzede konteyner kentlere yerleştirildi!
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