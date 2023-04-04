Yürekleri yakan hikaye! Hatay'daki deprem faciasına görüntülü konuşurken tanık oldu!

Depremin üzerinden neredeyse 2 ay geçti. Ancak acısı hala dinmedi. Kayıplarımızın ve kalanlarımızın hikayeleri yürekleri deldi. Onlardan biri de üniversiteli Mehmet'ti... Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Mehmet İhsan Oğuz, depremden saatler önce annesi Fatma'ya telefon etti. O anın ekran görüntüsünü çekti. Ama içindeki kötü his geçmedi. Uyku tutmayınca saat 04.00'te Hatay'daki arkadaşına telefon etti. Ancak işte bu sırada deprem meydana geldi. Hemen ailesine telefon etti. Ancak hiçbir telefonuna cevap vermedi. Evlerinin yıkıldığını ve annesi, babası ve ablasının enkazda kaldığını öğrendi. Tam 6 gün sonra ailesini enkazdan çıkarıp defnetti.