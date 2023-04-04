İstanbul’da akılalmaz olay: Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü | Pes dedirten o anlar kamerada

"ARACIYLA DA BENİ SIKIŞTIRDI. ARABAMIN ÜSTÜNE VURDU"

Otomobil sürücüsü tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, "Metronun oradan geliyordum, yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı. Arabamın üstüne vurdu. Aracımda 4 yolcu vardı ikisi de çocuktu" dedi.