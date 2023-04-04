Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.04.2023 14:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2023 14:24
    ABONE OL

    İstanbul’da akılalmaz olay: Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü | Pes dedirten o anlar kamerada

    İstanbul Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, “Yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tartıştığı taksicinin üzerine otomobilini sürdü!

    Olay, Pendik Kurtköy'de bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksici Burak Yılmaz 34 TFE 93 plakalı taksisiyle duraktan yolcularını aldıktan sonra Ankara Caddesinde seyir halindeyken 34 VA 5656 plakalı otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Taksici Yılmaz sürücüye tepkisini belirtmek için kornaya bastı.

    TAKSİCİYİ EZMEK İÇİN OTOMOBİLİNİ ÜZERİNE SÜRDÜ

    Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü taksi şoförüne küfür etti. Taksici Yılmaz ise otomobilin önünde aracını durdurarak araçtan indi. Gözü dönen otomobil şoförü taksi şoförünün üzerine aracını sürdü. Otomobil sürücüsü, taksici Yılmaz'ı kendi aracı ile ticari taksi arasında sıkıştırdı.

    KOKU DOLU ANLAR KAMERADA

    Takside bulunan yolcu, otomobil şoförüne eliyle işaret yaparak durmasını istedi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        "ARACIYLA DA BENİ SIKIŞTIRDI. ARABAMIN ÜSTÜNE VURDU"

        Otomobil sürücüsü tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, "Metronun oradan geliyordum, yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı. Arabamın üstüne vurdu. Aracımda 4 yolcu vardı ikisi de çocuktu" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Twitter operasyonunun şifreleri algoritmada
        Haberler Güncel İstanbul’da akılalmaz olay: Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü | Pes dedirten o anlar kamerada
            loading
            SON DAKİKA