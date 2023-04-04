Başkan Erdoğan'a ve ailesine hakaret eden kadının cezası belli oldu!

Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K'ye "ev hapsi" verildi.
14 Mayıs seçimlerine geri sayım yaşanırken sokak röportajlarında boy gösteren bazı provokatörler milletin sinir uçlarına dokunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'A VE AİLESİNE HAKARER!
Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tülay K. isimli bir kadın "Kanal Dünya" isimli Youtube kanalına verdiği röportajda Başkan Erdoğan'a adeta kin kustu.
ALÇAK İFADELER!
Skandal sözlerle Erdoğan'a saldıran kadın şunları kustu;
"Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin. Ona oy verenlerde 15 Temmuz'da ölen askerlerin kanında boğulsun. Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin. Sinirlerim çok bozuk.