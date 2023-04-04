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    • 04.04.2023 14:33
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    • 04.04.2023 14:34
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    Başkan Erdoğan'a ve ailesine hakaret eden kadının cezası belli oldu!

    İstanbul Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine alçak sözerle hakaret eden Tülay K.'nın cezası belli oldu. Tülay K'ya "ev hapsi" verildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Evde beslenecek!

    Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K'ye "ev hapsi" verildi.

    14 Mayıs seçimlerine geri sayım yaşanırken sokak röportajlarında boy gösteren bazı provokatörler milletin sinir uçlarına dokunuyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A VE AİLESİNE HAKARER!
    Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tülay K. isimli bir kadın "Kanal Dünya" isimli Youtube kanalına verdiği röportajda Başkan Erdoğan'a adeta kin kustu.

    ALÇAK İFADELER!
    Skandal sözlerle Erdoğan'a saldıran kadın şunları kustu;

    "Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin. Ona oy verenlerde 15 Temmuz'da ölen askerlerin kanında boğulsun. Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin. Sinirlerim çok bozuk.



        Allah onun suratından zaten nurunu almış, aynı zebani gibi şeytan gibi surat vermiş. Bu kadar diyorum. O kadar doluyum ki, hangi birine konuşacak kelime bulamıyorum. O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin."

        GÖZALTINA ALINDI
        Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

        "PİŞMANIM"
        Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        Tülay K, ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        EV HAPSİ ALDI
        Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.

        SELÇUK BAYRAKTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: NEYİN NEFRETİDİR?

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da söz konusu ifadelere sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

        Bayraktar, "Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir?" ifadelerini kullandı.

        "BU ZİHNİYETE ASLA GEÇİT VERMEMELİYİZ"

        Bayraktar, "Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz." paylaşımında bulundu.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a ve ailesine hakaret eden kadının cezası belli oldu!
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