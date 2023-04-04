Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.04.2023 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2023 13:52
    ABONE OL

    THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu

    Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yönelik başlattığı istihdam ilanını duyurdu. THY'nin internet sitesinde yayınlanan ilanda, şirketin Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketin ardından her bir vatandaşın acısını derinden hissettiği belirtildi. İlana, Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve 1. dereceden yakını "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu

    THY, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yönelik başlattığı istihdam ilanını duyurdu.

    "4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLAN..."

    Depremlerden etkilenen vatandaşlara tam zamanlı çalışma fırsatı sunan "afetzede ilanına" başvurulduğu takdirde THY ailesinin bir parçası olunabileceği aktarılarak, ilanın şartları şu şekilde, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan, 1 Ocak 1985 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenecek), lisans eğitimlerine devam eden adayların Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgeleyebilecek olanlar. İyi derecede İngilizce bilenler, daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olanlar, daha önce THY AO veya THY AO'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olanlar." sıralandı.

    AFETZEDE OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ADAYLAR BAŞVURU YAPABİLECEK
    İlana, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İhracatta rekor!
        Haberler Güncel THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu
            loading
            SON DAKİKA