THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu

"4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLAN..."

Depremlerden etkilenen vatandaşlara tam zamanlı çalışma fırsatı sunan "afetzede ilanına" başvurulduğu takdirde THY ailesinin bir parçası olunabileceği aktarılarak, ilanın şartları şu şekilde, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan, 1 Ocak 1985 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenecek), lisans eğitimlerine devam eden adayların Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgeleyebilecek olanlar. İyi derecede İngilizce bilenler, daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olanlar, daha önce THY AO veya THY AO'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olanlar." sıralandı.