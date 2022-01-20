İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB'nin yapımını durdurduğu Kayaşehir metro hattı haziranda milletin hizmetinde

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Kayaşehir metro hattının haziran ayında biteceğini açıkladı. Açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz 2019'da yapımı durdurulmuş olan metroyu Haziran 2020'de %5 seviyesinde devraldık. Bitiriyoruz. Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir metro hattı haziranda hizmetinizde!' ifadelerine yer verildi.

CHP'li İBB'nin yapımını durdurduğu Kayaşehir metro hattı haziranda milletin hizmetinde



CHP'Lİ İMAMOĞLU ÇALIŞMALARI DURDURMUŞTU

Söz konusu metro hattının çalışmaları İBB Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmuştu. İmamoğlu gelen tepkiler üzerine çalışmaların önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulduğunu iddia etmiş ancak bu iddiaları belgelerle yalanlanmıştı.





"BÜTÇEMİZ YOK, BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını da yapmayacağını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denilmişti.