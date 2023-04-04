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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Yüzyıl'ına yürüyeceğiz

    Başkan Erdoğan, dün Külliye'de milletvekilleri ve depremzedelerle birlikte iftarda bir araya geldi. Erdoğan, "Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır" dedi.

    Türkiye Yüzyıl’ına yürüyeceğiz

    Başkan Erdoğan, dün Külliye'de milletvekilleri ve depremzedelerle birlikte iftarda bir araya geldi. Erdoğan, "Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin ışığında yerleri bundan sonra Türkiye yüzyılına doğru yürüyeceğiz. Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine, bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çevirmeyeceğini dünyaya gösterdik" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Yüzyıl'ına yürüyeceğiz
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