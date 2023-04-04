Yürekleri ısıtan anlar: Mehmetçik'ten engelli depremzedeye akülü sandalye hediyesi!

Bedensel engelli Cuma Akyol ile Hatice Akyol, bedensel ve zihinsel engelli kızları Elif Ezgi, 10 yaşındaki Buket ve 5 yaşındaki Deniz Arda ile evlerinden yara almadan çıkabildi.
Depremzede aile, Pazarcık Stadyumu'nda kurulan çadır kentte yaşamaya başladı. Elif Ezgi'nin ihtiyacından haberdar olan ve depremzedelere sıcak yemek hizmeti sunan Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığının sahra mutfağında görevli 8 asker, hayırseverlerin de desteğiyle engelli kıza akülü tekerlekli sandalye satın alarak hediye etti.
Anne Hatice Akyol, deprem gecesi engelli kızını sırtına alarak evlerinden çıkardığını söyledi. Eşinin de sürünerek evden çıktığını belirten Akyol, en küçük çocukları Deniz Arda'yı da ablası Buket'in kucakladığını anlattı.