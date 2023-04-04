Yürekleri ısıtan anlar: Mehmetçik'ten engelli depremzedeye akülü sandalye hediyesi!

"ANNEMİN YÜKÜ ÇOK HAFİFLEDİ"

Çiftin çocukları Buket Akyol da her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan askerlere şükran duyduklarını söyledi. Ablasının akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmasına çok sevindiğini dile getiren Akyol, "Ablamın sevinmesi beni de mutlu etti çünkü annemin yükü çok hafifledi." ifadelerini kullandı.

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