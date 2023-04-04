Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.04.2023 14:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2023 14:54
    ABONE OL

    Yürekleri ısıtan anlar: Mehmetçik'ten engelli depremzedeye akülü sandalye hediyesi!

    Kahramanmaraş'ta Mehmetçik, çadır kentte yaşayan bedensel ve zihinsel engelli 17 yaşındaki Elif Ezgi Akyol'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Akyol ailesinin 2 katlı evi depremde ağır hasar gördü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Engelli depremzedenin yüzünü güldüren hediye

    Bedensel engelli Cuma Akyol ile Hatice Akyol, bedensel ve zihinsel engelli kızları Elif Ezgi, 10 yaşındaki Buket ve 5 yaşındaki Deniz Arda ile evlerinden yara almadan çıkabildi.

    Depremzede aile, Pazarcık Stadyumu'nda kurulan çadır kentte yaşamaya başladı. Elif Ezgi'nin ihtiyacından haberdar olan ve depremzedelere sıcak yemek hizmeti sunan Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığının sahra mutfağında görevli 8 asker, hayırseverlerin de desteğiyle engelli kıza akülü tekerlekli sandalye satın alarak hediye etti.

    Anne Hatice Akyol, deprem gecesi engelli kızını sırtına alarak evlerinden çıkardığını söyledi. Eşinin de sürünerek evden çıktığını belirten Akyol, en küçük çocukları Deniz Arda'yı da ablası Buket'in kucakladığını anlattı.

        "ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN, KALKIP OTURUP ONLARA DUA EDİYORUM"

        Çadır kentte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Akyol, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli kızının akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılayan askerlere teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun, kalkıp oturup onlara dua ediyorum. Elif Ezgi'yi kaldırıp, indirmesi çok zor oluyordu." dedi.

        "AKÜLÜ ARACI GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİ"
        Çadır kentte görev alan askerlerle aile ortamlarının oluştuğunu ifade eden Akyol, "Elif Ezgi, akülü aracı görünce çok sevindi." diye konuştu. Bedensel engelli baba Cuma Akyol da askerlere hediyeleri için teşekkür etti.

        "ANNEMİN YÜKÜ ÇOK HAFİFLEDİ"
        Çiftin çocukları Buket Akyol da her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan askerlere şükran duyduklarını söyledi. Ablasının akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmasına çok sevindiğini dile getiren Akyol, "Ablamın sevinmesi beni de mutlu etti çünkü annemin yükü çok hafifledi." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        GENAR 14 Mayıs seçimleri için son anketini açıkladı!
        Haberler Güncel Yürekleri ısıtan anlar: Mehmetçik'ten engelli depremzedeye akülü sandalye hediyesi!
            loading
            SON DAKİKA