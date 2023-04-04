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    • 04.04.2023 16:10
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    Başkan Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret!

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ankara'da vefatının 26. yılında Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan yanına gelen vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan Türkeş’in kabrine ziyaret!

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEŞ'İN KABRİNE KIRMIZI BEYAZ KARANFİLLER BIRAKTI

    Başkan Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu. Duaların ardından Başkan Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

    Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı. Başkan Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret!
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