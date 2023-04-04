Başkan Erdoğan’dan Türkeş’in kabrine ziyaret!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEŞ'İN KABRİNE KIRMIZI BEYAZ KARANFİLLER BIRAKTI
Başkan Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu. Duaların ardından Başkan Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.
Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı. Başkan Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.