7'li koalisyonun ortağı HDP'den provokasyon! Bebek katili Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutladılar!

Seçime sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, provokasyona devam ediyor.
İmralı'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 4 Nisan olan doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesi'nde toplanan HDP üyesi bir grup, seçim bürosu açmak istedi.
YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi, toplanan gruba Şanlıurfa Valiliği'nin, 1-5 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirildiği yönündeki kararını hatırlattı.
Ancak yasağa ve uyarılara rağmen dağılmayan grubun seçim bürosunu müzik eşliğinde açmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.
Jandarma, kalabalığa biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla müdahalede bulundu.