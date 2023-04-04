7'li koalisyonun ortağı HDP'den provokasyon! Bebek katili Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutladılar!

İHANET BİLDİRGESİ

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere 2 aydan az bir süre kala, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 6'lı koalisyon ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçilebilmek adına HDP'ye pazarlık kapılarını sonuna kadar Kılıçdaroğlu, Meclis'te yapılan görüşmenin ardından onay aldı. Kandil'dfeki elebaşlarının da desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun, hangi şartlara "evet" dediği merak ediliyor. HDP'nin yayınladığı seçim bildirgesi pazarlık adına önemli şifreler ortaya koydu.

"YEŞİL SOL PARTİ" HÜLLESİ

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlık sonucu aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP, kapatma davası nedeniyle seçime birlikte girmeye karar verdiği "Yeşil Sol Parti" ile birlikte seçim bildirgesini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti logosu ve ismi önünde açıklama yaptı.