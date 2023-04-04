YSK yeniden deprem bölgesine gidiyor: Seçim binalarında inceleme yapılacak!

DEPREMZEDELER BULUNDUKLARI YERDE OY KULLANABİLECEK

Deprem nedeniyle illerinden ayrılanlarsa bulundukları yerde oy kullanabilecek. Oyları kullandıkları seçim bölgesi için sayılacak. Bu durumdaki depremzedelerle ilgili Cumhurbaşkanı imzasıyla bir kararname de yayınlandı. Kararnamede "Yerleşim yerini değiştiren kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak." denildi. Karar seçim için adres değiştiren kişilerin, afet bölgesindeki haklarını kaybetmemeleri için alındı.