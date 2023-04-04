YSK yeniden deprem bölgesine gidiyor: Seçim binalarında inceleme yapılacak!

Yüksek Seçim Kurulu, üyeleri deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere, yeniden bölgeye gidiyor. Heyet, il ve ilçe seçim kullarının binalarında inceleme yapacak. Seçim öncesi son eksikler tespit edilerek, hızla giderilmesi sağlanacak.
YSK YENİDEN DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR
YSK, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 30 kişilik bir heyeti 11 ili kapsayan bölgeye göndermişti. Heyet, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısını incelemişti.
SEÇİMLERİ İÇİN ÇADIRLAR, KONTEYNIRKENTLER ADRES OLARAK GÖSTERİLDİ
Heyet incelemelerinin ardından, afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine dair rapor vermişti. 96 milletvekilini kapsayan Afet bölgesinde Yaklaşık 9 milyon seçmen bulunuyor. 14 Mayıs seçimleri için, çadırlar, konteynırkentler, yurtlar ve karavanlar adres olarak gösterildi.