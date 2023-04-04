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    • Güncel
    • 04.04.2023 10:04
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    • 04.04.2023 10:05
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    YSK yeniden deprem bölgesine gidiyor: Seçim binalarında inceleme yapılacak!

    YSK, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 30 kişilik bir heyeti 11 ili kapsayan bölgeye göndermişti. Kurul bölgeye bugün yeni bir heyet gönderecek. Heyet, il ve ilçe seçim kurullarının binalarında inceleme yapacak.

    takvim.com.tr
    YSK yeniden deprem bölgesine gidiyor!

    Yüksek Seçim Kurulu, üyeleri deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere, yeniden bölgeye gidiyor. Heyet, il ve ilçe seçim kullarının binalarında inceleme yapacak. Seçim öncesi son eksikler tespit edilerek, hızla giderilmesi sağlanacak.

    YSK YENİDEN DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

    YSK, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 30 kişilik bir heyeti 11 ili kapsayan bölgeye göndermişti. Heyet, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısını incelemişti.

    SEÇİMLERİ İÇİN ÇADIRLAR, KONTEYNIRKENTLER ADRES OLARAK GÖSTERİLDİ

    Heyet incelemelerinin ardından, afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine dair rapor vermişti. 96 milletvekilini kapsayan Afet bölgesinde Yaklaşık 9 milyon seçmen bulunuyor. 14 Mayıs seçimleri için, çadırlar, konteynırkentler, yurtlar ve karavanlar adres olarak gösterildi.

        SAĞLAM OKULLAR OY KULLANMA ADRESİ OLACAK

        Bölgedeki ilçe seçim kurullarının kararıyla buralara sandık kurulabilecek. Ayrıca bölgedeki sağlam okullar da her zaman olduğu gibi oy kullanma adresi olacak.

        DEPREMZEDELER BULUNDUKLARI YERDE OY KULLANABİLECEK

        Deprem nedeniyle illerinden ayrılanlarsa bulundukları yerde oy kullanabilecek. Oyları kullandıkları seçim bölgesi için sayılacak. Bu durumdaki depremzedelerle ilgili Cumhurbaşkanı imzasıyla bir kararname de yayınlandı. Kararnamede "Yerleşim yerini değiştiren kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak." denildi. Karar seçim için adres değiştiren kişilerin, afet bölgesindeki haklarını kaybetmemeleri için alındı.

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        Kirli pazarlığın perde arkası!
        Haberler Güncel YSK yeniden deprem bölgesine gidiyor: Seçim binalarında inceleme yapılacak!
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