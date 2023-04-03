Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) düzenlenen 73'üncü Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tüm birimleriyle depremin ilk gününden itibaren bölgede kritik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "AFAD ile koordineli çalışarak bugüne kadar; hava, kara, deniz ve demiryolu olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik. Her geçen gün daha da organize olarak ve güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Depremin ilk saatlerinde ulaştığımız bölgede çalışmalarımızı, yorulmak bilmeyen bir azimle sürdürüyoruz. Üstümüze düşen ne varsa tamamlayana, afetzedelerimize rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"İZMİR-ANTALYA ARASI 3 SAATLİK BİR SEYAHAT SÜRESİNE ERİŞECEKTİR"
Marmara ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun devamına Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını planladık. Bu otoyolların da tamamlanması ile 580 kilometrelik devlet yoluyla 6 ila 7 saat süren İzmir-Antalya arasındaki seyahat, 440 kilometreye ve 3 saatlik bir seyahat süresine erişecektir.
Yapım çalışmalarının devam ettiği bir diğer yatırımımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesimi ve Sazlıdere Köprüsü'nün tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal Kavşağı ile birbirine entegre olarak, İstanbul'un doğu-batı aksındaki mevcut ulaşım koridorlarına yüksek kapasiteli yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.