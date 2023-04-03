Türkiye-Fransa siyasi istişareleri bugün Ankara'da yapılacak!

Türkiye-Fransa siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Anne-Marie Descotes başkanlığındaki heyetler arasında bugün Ankara'da yapılacak.

FRANSA İLE İKİLİ İLİŞKİLER TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre istişarelerde, Fransa ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Türkiye-AB ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.