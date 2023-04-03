Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan, sınırdan yasa dışı geçiş iddialarına yanıt: "Gerçeği yansıtmayan fotoğraf ve videolar"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.
Kırıkhan ilçesinde, Beykoz Belediyesince düzenlenen iftarda depremzedelerle bir araya gelen Akar, tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı depremin ardından devletin vatandaşlarının yanına koştuğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.
Hulusi Akar, "Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdü." diye konuştu.
Süreçte, devletin milletiyle beraber olduğunu aktaran Akar, "Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN SIĞINMACI AKINI İDDİASI
Kılıçdaroğlu dün yaptığı resmi Twitter hesabında sığınmacı akını iddiasında bulunarak, "Afgan kaçakların ülkemize haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." diyerek asılsız iddialar öne sürdü.