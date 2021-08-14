Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.08.2021 19:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2021 20:02
    ABONE OL

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Afgan mülteci' çelişkisi! 1 gün geçmeden 2 farklı açıklama

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendini yalanlayan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Afgan mülteciler üzerinde algı operasyonu yapmak isteyen Kılıçdaroğlu, 'Afganistan'dan sürüler halinde binlerce kişinin geldiğini' iddia etti. Bu açıklamasının üstünden 24 saat geçmeden İran Türkiye sınırındaki Kapıköy sınır kapısına giden Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok" ifadeleriyle kendisini yalanladı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Kılıçdaroğlu yine çelişti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı gaflar ve çelişkili açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

    'AFGANİSTAN'DAN SÜRÜLER HALİNDE GELİYORLAR' İDDİASI
    Kılıçdaroğlu Van'da bir toplantıda yaptığı açıklamada Afganistan'dan binlerce kişinin geldiğini belirterek, "Şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Sürüler halinde geliyorlar. Binlerce kişi geliyorlar" iddiasında bulundu.

    24 SAAT GEÇMEDEN KENDİNİ YALANLADI
    Kılıçdaroğlu bu açıklamasının üzerinden, daha 24 saat geçmeden kendisini yalanlayan ifadeler kullandı.

    İran Türkiye sınırında bulunan Kapıköy sınır kapısına giden ve burada yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok." dedi.

        Kılıçdaroğlu yetkililerinde buradan geçen herkesin pasaport kontrolünden geçtiğini bildirdiğini vurduladı.

        "GÖKKUŞAĞI GİBİSİN"
        Kılıçdaroğlu'nun çelişkili ifadelerinin ardından Başkan Erdoğan'ın, "Bir gün başka konuşacaksın bir gün başka konuşacaksın gökkuşağı gibisin" ifadeleri akıllara geldi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu yine çelişti
        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Afgan mülteci' çelişkisi! 1 gün geçmeden 2 farklı açıklama
            SON DAKİKA