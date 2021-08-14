CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı gaflar ve çelişkili açıklamalara bir yenisini daha ekledi.
'AFGANİSTAN'DAN SÜRÜLER HALİNDE GELİYORLAR' İDDİASI
Kılıçdaroğlu Van'da bir toplantıda yaptığı açıklamada Afganistan'dan binlerce kişinin geldiğini belirterek, "Şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Sürüler halinde geliyorlar. Binlerce kişi geliyorlar" iddiasında bulundu.
24 SAAT GEÇMEDEN KENDİNİ YALANLADI
Kılıçdaroğlu bu açıklamasının üzerinden, daha 24 saat geçmeden kendisini yalanlayan ifadeler kullandı.
İran Türkiye sınırında bulunan Kapıköy sınır kapısına giden ve burada yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok." dedi.