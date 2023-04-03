İstanbul Havalimanı'nda zehir tacirlerine geçit yok: 42 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin havalimanının kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde yurt dışından gelen bir gönderi incelemeye alındı.
42 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ UYUŞTURUCUYA EL KONULDU
Kontrolde hamur karma makinesinin altına gizlenmiş toplam 42 kilogram ağırlığındaki paketlerde bulunan maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Uyuşturucuya el konulurken, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.