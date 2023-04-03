İstanbul Havalimanı'nda zehir tacirlerine geçit yok: 42 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin havalimanının kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde yurt dışından gelen bir gönderi incelemeye alındı.