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    • 03.04.2023 18:07
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    Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ziyaret

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u Bakü'de ziyaret etti. Bayraktar görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi. Öte yandan Selçuk Bayraktar ziyaret sonunda Cumhurbaşkan Aliyev'e, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın maketini hediye etti. Bakan Hasanov, tarafından Bayraktar'a askeri işbirliği alanındaki katkıları nedeniyle "Askeri İşbirliği Madalyası" takdim edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Selçuk Bayraktar’dan Aliyev’e ziyaret!

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u Bakü'de ziyaret etti.

    TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI
    Ziyarete ilişkin Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar ziyarette Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Azerbaycan'ın yardım ve destekleri nedeniyle Aliyev'e şükranlarını sundu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak değerlendirdi. Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda büyük başarılara imza attığını belirterek, Baykar'ın faaliyetlerinin de bu konuda öncü rol oynadığını vurguladı.


    Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi savunma sanayisinde de başarıyla geliştiği vurgulandı ve iş birliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


    BAYRAKTAR TEKNOLOJİ AZERBAYCAN KURULDU
    Selçuk Bayraktar görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi.

        BAYRAKTAR KIZILELMA MAKETİ HEDİYE ETTİ
        Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasının yapay zekalı robotik insansız sistemler araştırma ve geliştirme, insansız sistem platformları, fabrika seviyesi bakım, insansız sistemler pilotaj, teknisyen ve bakım eğitimleri, saha seviyesi teknik destek, lojistik koordinasyon alanlarında çalışması hedefleniyor.

        Selçuk Bayraktar ziyaret sonunda Cumhurbaşkan Aliyev'e, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın maketini hediye etti.

        ASKERİ İŞBİRLİĞİ MADALYASI VERİLDİ
        Bayrakatr, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanovi le bir araya geldi.

        Bakan Hasanov, tarafından Bayraktar'a askeri işbirliği alanındaki katkıları nedeniyle "Askeri İşbirliği Madalyası" takdim edildi.

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