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    • 03.04.2023 14:23
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    Kabe'de ramazanın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti

    Suudi Arabistan, Ramazan ayının ilk 10 günü 9 milyondan fazla Müslüman'ın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu. Açıklamada, Mescid-i Haram'da ramazan ayının ilk 10 gününde 9 milyon 357 bin 853 Müslüman'ın umre yaptığı ve namaz kıldığı kaydedildi. Mescid-i Nebevi Başkanlığından yapılan açıklamada da, ramazanın ilk on gününde 10,3 milyon Müslüman'ın Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ederek ibadet ettiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kabe’de ramazan yoğunluğu: 9 milyonu aştı!

    Suudi Arabistan, ramazan ayının ilk 10 günü 9 milyondan fazla Müslüman'ın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu.

    KABE'DE 9 MİLYON 357 BİN 853 MÜSLÜMAN İBADET ETTİ
    Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Mescid-i Haram'da ramazan ayının ilk 10 gününde 9 milyon 357 bin 853 Müslüman'ın umre yaptığı ve namaz kıldığı kaydedildi.

    MESCİD-İ NEBEVİ'Yİ 10,3 MİLYON MÜSLÜMAN ZİYARET ETTİ
    Mescid-i Nebevi Başkanlığından yapılan açıklamada da, ramazanın ilk on gününde 10,3 milyon Müslüman'ın Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ederek ibadet ettiği belirtildi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 26 Mart'taki açıklamasında, "daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için" ramazan ayında herkesin sadece bir kez umre yapabileceğini duyurmuştu.

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