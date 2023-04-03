MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'dan yapılan son dakika deprem açıklamasına göre merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde büyüklüğü 4,3 olan bir deprem oldu.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.