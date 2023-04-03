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    • 03.04.2023 14:39
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    Malatya'da korkutan deprem! Malatya deprem şiddeti kaç? 3 Nisan 2023 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Son dakika haberine göre merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar internet arama motorlarında detayları araştırmaya başladı. Korkutan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, AFAD ve Kandilli Rasathanesinden peş peşe açıklamalar geldi. İşte 3 Nisan 2023 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve diğer detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Malatya’da korkutan deprem!

    Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 11.13 derinlikte gerçekleştiğini kaydetti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak son depremler listeni paylaşıyor. İşte 3 Nisan 2023 son depremler listesi ve Malatya depremi hakkında gelişmeler...

    MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

    AFAD'dan yapılan son dakika deprem açıklamasına göre merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde büyüklüğü 4,3 olan bir deprem oldu.

    Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    3 NİSAN 2023 AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

    Türkiye'deki son depremlere ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2023.04.03 14:02:10 37.8972 36.3013 3.3 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.04.03 13:59:16 38.6212 37.3510 5.3 -.- 2.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
        2023.04.03 13:57:57 38.1460 37.2903 11.6 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.04.03 13:52:53 38.0607 37.8077 5.0 -.- 4.3 4.2 GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

        2023.04.03 13:28:03 36.7713 36.2465 18.6 -.- 1.9 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
        2023.04.03 13:15:27 37.8873 36.2922 1.8 -.- 3.2 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.04.03 13:10:58 38.5980 36.5372 5.0 -.- 2.2 -.- TEKNELI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
        2023.04.03 12:59:08 38.2617 30.7885 8.7 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
        2023.04.03 12:41:12 40.1095 34.1303 4.9 -.- 2.6 -.- BAHSILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
        2023.04.03 12:36:55 37.8988 36.2152 21.2 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2023.04.03 12:25:43 39.4753 26.9222 3.4 -.- 2.6 -.- TAYLIELI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel

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        Haberler Güncel Malatya'da korkutan deprem! Malatya deprem şiddeti kaç? 3 Nisan 2023 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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