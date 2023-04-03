Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 11.13 derinlikte gerçekleştiğini kaydetti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak son depremler listeni paylaşıyor. İşte 3 Nisan 2023 son depremler listesi ve Malatya depremi hakkında gelişmeler...
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
AFAD'dan yapılan son dakika deprem açıklamasına göre merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde büyüklüğü 4,3 olan bir deprem oldu.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
3 NİSAN 2023 AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Türkiye'deki son depremlere ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ