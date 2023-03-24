Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Depremzede hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hacı adaylarının durumu ile ilgili alınan kararı sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla duyurdu.
Başkan Erbaş, mesajında, "2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir." ifadelerini kullandı.