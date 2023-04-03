Başkan Erdoğan seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Talimatı Pensilvanya'dan alıyor

Başkan Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da 97 tesisin toplu açılış töreninde muhalefeti yerden yere vurdu:
Birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir.
Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs'ta verecektir.
Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende ne yaptın söyle bakalım. Çok çalışacağız, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz.
Hanımefendi, beni çok asabi görmüş, bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik.
Bizim yönlendirmemiz şeklinde kurşunlandığı yalanını yaydı. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır.
Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir.
Hanımefendi ne diyordu, 'kumar masası, noter masası' diyordu... Şimdi ne oldu? Bir tarafta önce vatan, önce millet diyen hasbi bir birliktelik var.
Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir birliktelik var.
Terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP...
HDP'yi ziyaret etti mi bay Kemal, ne sözü verdi? Hadi açıkla...
Ne diyor, Demirtaş'ı serbest bırakacakmış. Teröristbaşını serbest bırakacakmış.
Onlara biz 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceğiz.
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basarak verdiği pozun ilk kez olmadığını belirleyen 2. fotoğraf da ortaya çıktı.
Birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir.
Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs'ta verecektir.
Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende ne yaptın söyle bakalım. Çok çalışacağız, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz.
Hanımefendi, beni çok asabi görmüş, bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik.
Bizim yönlendirmemiz şeklinde kurşunlandığı yalanını yaydı. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır.
Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir.
Hanımefendi ne diyordu, 'kumar masası, noter masası' diyordu... Şimdi ne oldu? Bir tarafta önce vatan, önce millet diyen hasbi bir birliktelik var.
Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir birliktelik var.
Terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP...
HDP'yi ziyaret etti mi bay Kemal, ne sözü verdi? Hadi açıkla...
Ne diyor, Demirtaş'ı serbest bırakacakmış. Teröristbaşını serbest bırakacakmış.
Onlara biz 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceğiz.
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basarak verdiği pozun ilk kez olmadığını belirleyen 2. fotoğraf da ortaya çıktı.