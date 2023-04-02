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    • 02.04.2023 21:52
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    • 02.04.2023 22:06
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    HALK TV'den yeni skandal! Başkan Erdoğan için Bağcılar meydanını dolduran halka canlı yayında "cahil" dedi

    Son dakika haberleri... Seçimlere 42 gün kala seccade üzerine basarak poz veren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll medyası haddini aştı. HALK TV canlı yayınında, Başkan Erdoğan için Bağcılar meydanını dolduran ve Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade skandalı nedeniyle tepki olan halka "cahil" denildi.

    takvim.com.tr
    HALK TV’den skandal! Halka canlı yayında cahil dedi

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ramazan ayında seccadeye basarak verdiği poz gündeme bomba gibi düştü.

    Skandala tepkiler çığ gibi büyürken akıllara Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in seccadeye bastığı görüntüler geldi.

    YOĞUNDUK GÖREMEDİM
    Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.

    Seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

        NEVŞİN MENGÜ AKLAMAYA ÇALIŞTI
        Yetmedi Kılıçdaroğlu'nu aklama Nevşin Mengü'ye kaldı. Seccadenin kutsal olmadığını, kutsal görmenin şirk ve Paganizme dönüş olduğunu iddia eden Mengü, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenleri de 'troll' diyerek damgaladı.

        NEVŞİN FETVA HATTI: "SECCADE KUTSAL DEĞİL, ŞİRK, PAGANİZM..."
        Seccadeye kutsal atfetmeyi 'şirk' olarak yorumlayıp seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na kalkan olan Mengü, "Şirk koşmak olur mu? Bu resmen paganizme dönüştür. İslam'da yoktur" ifadelerini kullandı.

        Mengü şunları da dedi;

        Hz. Muhammed nesnelere tapınmayı kaldırmıştır. Onu devrimci yapan odur. İslam'da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur. Seccade Arapça'da halı demektir. İslam'da kutsal olan Allah-û Tealâ'dır.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ
        Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Başkan Erdoğan bugün Bağcılar'da 97 tesisin birden açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalına tepki göstererek, "Talimatı Pensilvanya'dan aldı" ifadelerini kullandı.

        Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

        Fazla kalmadı 40 gün, birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur, yapabilir. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir.

        HALK DA TEPKİLİ
        Açılış törenine Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyan halk meydanı tıka basa doldurdu. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerine halktan da destek vardı.

            HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER! SECCADE OLAYINI NASIL KAPATIRIZ KIVRANIŞI
            Kesin olarak kazanacaklarını düşünüp hayal dünyasında yaşayan CHP trolleri meydanın bu kadar dolu olmasını hazmedememiş olacak ki skandal ifadeler kullandılar.

            CHP'nin yalan organı HALK TV'de Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci'nin bulunduğu "Neden Sonuç" programında Bağcılar'da Başkan Erdoğan'ı dinlemeye gelen 180 bin kişiye "cahil" dedi.
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            Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi: Talimat Pensilvanya’dan
            Haberler Güncel HALK TV'den yeni skandal! Başkan Erdoğan için Bağcılar meydanını dolduran halka canlı yayında "cahil" dedi
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