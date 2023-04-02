HALK TV'den yeni skandal! Başkan Erdoğan için Bağcılar meydanını dolduran halka canlı yayında "cahil" dedi

NEVŞİN MENGÜ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Yetmedi Kılıçdaroğlu'nu aklama Nevşin Mengü'ye kaldı. Seccadenin kutsal olmadığını, kutsal görmenin şirk ve Paganizme dönüş olduğunu iddia eden Mengü, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenleri de 'troll' diyerek damgaladı.

NEVŞİN FETVA HATTI: "SECCADE KUTSAL DEĞİL, ŞİRK, PAGANİZM..."

Seccadeye kutsal atfetmeyi 'şirk' olarak yorumlayıp seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na kalkan olan Mengü, "Şirk koşmak olur mu? Bu resmen paganizme dönüştür. İslam'da yoktur" ifadelerini kullandı.



Mengü şunları da dedi;



Hz. Muhammed nesnelere tapınmayı kaldırmıştır. Onu devrimci yapan odur. İslam'da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur. Seccade Arapça'da halı demektir. İslam'da kutsal olan Allah-û Tealâ'dır.