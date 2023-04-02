HALK TV'den yeni skandal! Başkan Erdoğan için Bağcılar meydanını dolduran halka canlı yayında "cahil" dedi

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ramazan ayında seccadeye basarak verdiği poz gündeme bomba gibi düştü.
Skandala tepkiler çığ gibi büyürken akıllara Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in seccadeye bastığı görüntüler geldi.
YOĞUNDUK GÖREMEDİM
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.
Seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.