Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Söz verdi mi yaparız





Afetler bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor. Öyleyse yapmamız gereken yıkımın izlerini silmek ve gelecekteki afetlere hazırlıklı olmak.

Amacımız 1 yıl içerisinde 319 bin konutu hak sahiplerini teslim ederek, bölgedeki şehirleri ayağa kaldırmaktır.

Elazığ'da bugüne kadar 29 bin 418 konut yaptık. Durmadık. Bay bay Kemal senin ömründe kaç konut var?

Yapılan her işe karşı çıkmayı maharet sanan bir kesim var. Kimdir bunlar? CHP. Meslekleri budur...

Şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay bay Kemal kesemeyeceksin.

Hanımefendi senin aklın da bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini biliriz. Ama sana rezeneyi tavsiye ederiz.

Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyerek bu yolda yürüdük...