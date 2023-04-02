Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Söz verdi mi yaparız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Elazığ'da yapımı tamamlanan 1164 depremzede konutun teslim törenine katıldı. Son depremde mağdur olan aileler için yapılacak olan 505 konutun temelini attı. Törende yaptığı konuşmada, muhalefete sert çıktı:
Afetler bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor. Öyleyse yapmamız gereken yıkımın izlerini silmek ve gelecekteki afetlere hazırlıklı olmak.
Amacımız 1 yıl içerisinde 319 bin konutu hak sahiplerini teslim ederek, bölgedeki şehirleri ayağa kaldırmaktır.
Elazığ'da bugüne kadar 29 bin 418 konut yaptık. Durmadık. Bay bay Kemal senin ömründe kaç konut var?
Yapılan her işe karşı çıkmayı maharet sanan bir kesim var. Kimdir bunlar? CHP. Meslekleri budur...
Şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay bay Kemal kesemeyeceksin.
Hanımefendi senin aklın da bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini biliriz. Ama sana rezeneyi tavsiye ederiz.
Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyerek bu yolda yürüdük...
Başkan Erdoğan, dün akşam Elazığ'da şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle orucunu açtı. "Sizlerden ne vatandaşın derdiyle dertlenen ne de milletin inanç değerlerine ve onun sembollerine saygı gösteren bu istismarcıları 14 Mayıs'ta sandığa gömmenizi bekliyoruz" dedi.