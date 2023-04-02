AK Parti'den TSK için önemli düzenleme: Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti, TSK için önemli değişiklikler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. MHP Grup başkanvekillerinin de imzası olan yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:
TECRÜBELİ PERSONEL
Kıdemli binbaşılar ile 24'üncü hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların özlük hakları düzenlenerek TSK'da kalmaya devam etmeleri sağlanacak. Ayrıca, emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.
YARGI YOLU AÇILIYOR
TSK'dan ilişik kesilmesi durumu ortaya çıkarsa, yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarının iptali için mahkemeye gidilebilecek.
UZMAN ERBAŞLIĞA GEÇİŞ
Sözleşmeli erbaş ve erler, ihtiyaç duyulursa uzman erbaşlığa naspedilecek.