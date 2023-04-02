AK Parti'den TSK için önemli düzenleme: Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu





SİLAHLARIN İHRACI

Yıllık listelerde belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurtdışına çıkarılmasına, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nca izin verilebilecek.

İNTİHAR VE SALDIRI FESİH NEDENİ

Uzman erbaşlardan, intihara teşebbüs eden, kendisini veya başkasını kasten yaralayanların sözleşmeleri feshedilebilecek. Ayrıca, içki, kumar, çalıştığı kurumun manevi şahsiyetine zarar vermek, belli ahlaki değerlere ters davranmak da aynı kapsamda değerlendirilecek.