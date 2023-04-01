Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde amca çocukları arasında tarla çitine zarar verilmesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyyüp S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 1'i ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.