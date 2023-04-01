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    • 01.04.2023 22:52
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    Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı!

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Silahla yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Biri ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgiili çalışmaları sürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şanlıurfa’da akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti!

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde amca çocukları arasında tarla çitine zarar verilmesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyyüp S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 1'i ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı!
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