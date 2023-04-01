Genç öğretmen katlettiği ailesiyle birlikte defnedildi! | Yürekleri dağlayan cenaze: Aynı aileden yan yana 6 tabut!

Olay, dün öğleden sonra Salı Baba Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarıyla adrese giden ekipler, evde Hüseyin Fırat ile babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.