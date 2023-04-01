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    • 01.04.2023 19:01
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    Genç öğretmen katlettiği ailesiyle birlikte defnedildi! | Yürekleri dağlayan cenaze: Aynı aileden yan yana 6 tabut!

    Elazığ'da dün doğal gaz kaçağından dolayı girdikleri evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri, aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiğini tespit etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Genç öğretmen katlettiği ailesiyle birlikte defnedildi!

    Olay, dün öğleden sonra Salı Baba Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarıyla adrese giden ekipler, evde Hüseyin Fırat ile babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

    İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesetlerin vücutlarında kurşun izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Hüseyin Fırat'ın anne ve babasıyla kardeşlerini silahla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirlendi.

    Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morgunda otopsi işlemleri tamamlanan ailenin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak Salı Baba Camii'ne getirildi. Yakınları fenalık geçirirken, aile bireylerinin tabutları yan yana konulup cenaze kılındı.

    Elazığ Müftüsü İrfan Üstündağ ile imamlar Hüseyin Polatoğlu ve Tahir Polatoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazlarının ardından aile üyeleri, Elazığ Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.

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    Haberler Güncel Genç öğretmen katlettiği ailesiyle birlikte defnedildi! | Yürekleri dağlayan cenaze: Aynı aileden yan yana 6 tabut!
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