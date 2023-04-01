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    • 01.04.2023 18:30
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    Ankara'da Togg'un yeni deneyim merkezi kapılarını açtı!

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, İstanbul Zorlu Center’daki deneyim merkezinin ardından, Ankara Söğütözü’nde de bir deneyim merkezi açtı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, deneyim merkezinin yanı sıra Togg teslimat ve servis noktaları da aynı alanda nisan ayında hizmete başlayacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara’da Togg’un yeni deneyim merkezi açıldı!

    Togg'dan yapılan açıklamaya göre, deneyim merkezinin yanı sıra Togg teslimat ve servis noktaları da aynı alanda nisan ayında hizmete başlayacak. İlk akıllı cihazı T10X'i kullanıcılarla buluşturmak için gün sayan Togg, kullanıcılarla temas ettiği noktaların açılışına da hız verdi.

    TOGG EKOSİSTEMİNİ DENEYİMLEYECEK

    Kullanıcılar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo ve mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak yeniden tanımlayan dijital platform Trumore için oluşturulan alanlarda Togg ekosistemini deneyimleyecek.

    Trugo şarj ağı ve şarj deneyimi konusundaki detayları öğrenebilecek. Kullanıcılar, deneyim merkezindeki bilgilendirici videolar aracılığıyla hem Togg ekosistemini daha yakından tanıma fırsatı bulacak hem de T10X'i inceleyip, Trugo şarj ağı ve şarj deneyimi konusundaki detayları öğrenebilecek.

        "TESLİMAT VE SERVİS NOKTALARI NİSAN AYINDA HİZMETE SUNULACAK"

        Merkezde aynı zamanda Togg'un teknolojisini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını anlatan dijital sanat çalışmaları da kullanıcılarla buluşacak. Toplamda 4.400 metrekarelik bir alanda Togg deneyim merkezinin yanı sıra teslimat ve servis noktaları da nisan ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

        DENEYİM MERKEZLERİNİN SAYISINI 8'İ MOBİL DENEYİM MERKEZİ OLMAK ÜZERE 18'E ÇIKARILACAK

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 2023 boyunca deneyim merkezlerinin sayısını 8'i mobil deneyim merkezi olmak üzere 18'e çıkaracaklarını belirtti.

        "7'DEN 70'E TOPLUMUN TÜM KESİMLERİYLE BİR ARAYA GELDİK"

        Karakaş, şunları kaydetti: "Kullanıcı odaklı bir marka olarak kullanıcılarımızla bir araya geldiğimiz temas noktalarını çok önemsiyoruz. Bugüne kadar İstanbul Zorlu Center'daki deneyim merkezimizde 7'den 70'e toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldik. Şimdi Ankara Söğütözü'nde açtığımız kapsamlı deneyim merkezimizde de yeni kullanıcılarımızla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ankara'da sadece deneyim merkezimiz olmayacak, yakın zamanda teslimat ve servis noktalarımızı da açacağız. Kullanıcılarımıza daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için ülkemizin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdüreceğiz."

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