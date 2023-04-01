Ankara'da Togg'un yeni deneyim merkezi kapılarını açtı!

"7'DEN 70'E TOPLUMUN TÜM KESİMLERİYLE BİR ARAYA GELDİK"

Karakaş, şunları kaydetti: "Kullanıcı odaklı bir marka olarak kullanıcılarımızla bir araya geldiğimiz temas noktalarını çok önemsiyoruz. Bugüne kadar İstanbul Zorlu Center'daki deneyim merkezimizde 7'den 70'e toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldik. Şimdi Ankara Söğütözü'nde açtığımız kapsamlı deneyim merkezimizde de yeni kullanıcılarımızla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ankara'da sadece deneyim merkezimiz olmayacak, yakın zamanda teslimat ve servis noktalarımızı da açacağız. Kullanıcılarımıza daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için ülkemizin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdüreceğiz."