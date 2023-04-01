Amerikan merkezli belgesel kanalı National Geographic'den terörist güzellemesi

Terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat desteği veren ABD, bu kez dünyaca ünlü belgesel kanalı National Geographic üzerinden teröristlere güzellemeler yaptı! Instagram hesabı, İstanbul'da yaşayan Erin Trieb'in çektiği terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPJ'nin kadın teröristlerinin fotoğraflarını yayınladı.
Paylaşımda eli kanlı kadın teröristler adeta bir 'kahraman' gibi gösterilerek terör propagandası yapıldı. Ayrıca kadın teröristlerin evlenmemeyi ve çocuk sahibi olmamayı tercih ettiğinden bahsedildi. Öte yandan ABD'nin PKK'yı terör listesi içinde görmesine rağmen fonladığı da açık açık gün yüzüne çıktı. 2014 yılında çekilen fotoğrafların şu an servis edilmesi yapılanın bir 'algı operasyonu' olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.