Amerikan merkezli belgesel kanalı National Geographic'den terörist güzellemesi





Paylaşımda eli kanlı kadın teröristler adeta bir 'kahraman' gibi gösterilerek terör propagandası yapıldı. Ayrıca kadın teröristlerin evlenmemeyi ve çocuk sahibi olmamayı tercih ettiğinden bahsedildi. Öte yandan ABD'nin PKK'yı terör listesi içinde görmesine rağmen fonladığı da açık açık gün yüzüne çıktı. 2014 yılında çekilen fotoğrafların şu an servis edilmesi yapılanın bir 'algı operasyonu' olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.



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