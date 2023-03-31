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    • 31.03.2023 20:02
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    YSK’dan seçmen kaydı açıklaması: Mobil Uygulama ve e-Devlet'ten yapılıyor!

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    YSK’dan seçmen kaydı açıklaması!

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını duyurdu.

    YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, "Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel YSK’dan seçmen kaydı açıklaması: Mobil Uygulama ve e-Devlet'ten yapılıyor!
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