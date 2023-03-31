Başkan Erdoğan şehit savcı Kiraz'ı ölüm yıl dönümünde yad etti!

"RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, " Şehadetinin 8'inci yıl dönümünde Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle yâd ediyorum. Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." İfadelerine yer verdi.