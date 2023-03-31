"BTK'YA ŞİKAYETTE BULUNABİLİRLER"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise mağdur olan vatandaşların BTK'ya şikayette bulunmaları gerektiğini belirterek, "Bir takım vatandaşların faydalanması gereken sitelerin taklidi yapılıyor. Şimdi seçim yaklaşınca bu yöntem moda oldu. Bunlar bir uygulama. Devletin resmi kurumu gibi mail atıp mesaj atıyorlar. İnsanlar sorgulama yapmak için bilgileri girdiği zaman reklam açılıyor. Aylık para talep ediyorlar, bu uygulamalar para kazanma amaçlı. Birtakım abonelikler ile tüketiciyi mağdur edebiliyorlar. BTK bu yönde bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre şifre girmediği halde tüketiciye herhangi bir bedel yansıtılırsa kesinlikle tüketici BTK'ya şikâyette bulunabilir. Tüketici Hakem Heyeti'ne de başvuru yaparak iptalini de sağlayabilir. BTK'nın yaptığı düzenlemeye göre, Telekomünikasyon şirketleri bu tür sistemlere izin veriyorlarsa bu sistemlerin mağduriyetlerinden de birinci derecede sorumludur. Tüketiciye hangi hizmet karşılığı ne sunulacağına ilişkin açık onay şartını BTK getirdi, bu nedenle tüketiciler korkmamalı ama bunun da yasaklanması lazım" şeklinde konuştu.

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