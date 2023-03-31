Vatandaşlara mail ve SMS yoluyla ulaşan dolandırıcılar, bu kez Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesini kullanıyorlar. Dolandırıcılar tarafından "Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti" başlığıyla bir link gönderiliyor.
Bu linkte üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor. Kişisel bilgilerini dolandırıcıların sistemine giren vatandaşların cep telefonlarına mesaj geliyor.
Bir çok kişi ise yeni dolandırıcılık tuzağına düştüğünü belirterek sosyal medyada uyarıda bulunuyor. Tüm bunların kişisel verileri ele geçirmek için hazırlandığını belirten İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için yapılması gerekenleir anlattı.