Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

NATO ÜYELİĞİNE TBMM'DEN ONAY

TBMM Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

Milletvekillerinin oylamasına sunulan teklif, kabul edildi. Böylece ülkenin NATO üyesi olabilmesi için Meclis'teki adım tamamlanmış oldu.

FİNLANDİYA 29 ÜLKENİN KABULÜNÜ ALMIŞTI

Finlandiya daha önce NATO üyesi 29 ülkenin kabulünü almıştı. Türkiye'nin de onay vermesi ile üyeliği gerçekleşebilecek.

Genel Kurul'un kabul ettiği metin Başkan Erdoğan'ın onayına gönderilecek.

Böylece Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için son karar verilmiş oldu.

"KARARDAN DOLAYI TBMM'YE MİNNETTARIZ"

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, Türkçe "Teşekkürler" mesajı paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından NATO'ya üyelik sürecine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız." ifadeleri kullanıldı.