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    • 31.03.2023 12:10
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    • 31.03.2023 12:11
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    İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun!

    İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

    İP binasına kurşun!

    Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti.

    KOLTUĞA SAPLANDI
    Alınan bilgiye göre, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

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    Haberler Güncel İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun!
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