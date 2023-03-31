Hesap verecekler: Adıyaman'da depremde yıkılan yapının şantiye şefi tutuklandı!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

ŞANTİYE ŞEFİ KENT MERKEZİNDE ENSELENDİ

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve birçok vatandaşın hayatını kaybettiği Kayalık Mahallesi'ndeki bir yapının şantiye şefi Ertuğrul Çevik, kent merkezinde gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.