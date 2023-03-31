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    • 31.03.2023 19:06
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    Hesap verecekler: Adıyaman'da depremde yıkılan yapının şantiye şefi tutuklandı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir yapının şantiye şefi Ertuğrul Çevik tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremde yıkılan yapının şantiye şefi tutuklandı!

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

    ŞANTİYE ŞEFİ KENT MERKEZİNDE ENSELENDİ

    Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve birçok vatandaşın hayatını kaybettiği Kayalık Mahallesi'ndeki bir yapının şantiye şefi Ertuğrul Çevik, kent merkezinde gözaltına alındı.

    ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

    Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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    Haberler Güncel Hesap verecekler: Adıyaman'da depremde yıkılan yapının şantiye şefi tutuklandı!
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